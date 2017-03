"Olen vähemalt sama heas vormis, kui kaheksa aastat tagasi. Vana mina on tagasi. Võimalik, et tunnen end nüüd isegi paremini. Usun, et olen võimeline medalite nimel võitlema," rääkis õnnelik Ksenija Balta, Euroopa viies kaugushüppaja.

Pühapäeva õhtupoolik kujunes Belgradi sise-EMil kõige positiivsemas mõttes pööraseks. Naiste kaugushüpe oli välja reklaamitud võistluse peaalana, suurel plakatitel eksponeeriti Ivana Španovici. Absoluutselt õigustatud. Juba esimeste hüpete järel oli selge, et näha saab vägevat vaatemängu.

Španovic sõna otseses mõttes lendas kolmandal katsel 7.24, lisaks sai ta kirja ka tulemused 7.17 ja 7.16. Maailma kõigi aegade edetabelis kerkis ta kolmandaks, sisetingimustes pole nii kaugele hüpatud aastast 1989.

Hõbeda võitis britt Lorraine Ugen (6.97) ja pronksi sakslanna Claudia Salman-Rath (6.94). Balta parim oli viiendal katsel hüpatud 6.79. 30aastane 2009. aasta sise-EMi võitja tegi Belgradis hooaja päris esimese hüppevõistluse ja pidas seda otsust igati õigustatuks. Seni oli ta rajal käinud ainult 60 meetri jooksus.