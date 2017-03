"Serbia rahvas on tohutult palju sõdinud: Belgrad on 42 korda maatasa pommitatud ja seetõttu oleme harjunud võitlema," püüab kohalik ajakirjanik selgitada 7 miljoni elanikuga riigi suurt sportlikku edu.

Belgradis ringi liikudes ei teki mingit kahtlust: Novak Djokovici tasemel sportlased pole selles riigis juhus! Spordi- ja liikumise armastusest annab selge märgi ainuüksi tõik, et tänavatel ei patseeri mitte ühtegi ülekaalus meest, naist ega last. Null. Mitte, et kogu rahvas musklis ja tippvormis oleks, kuid üldine pilt on ikkagi ülimalt sümpaatne.

Teleajakirjanik Radoslav Simic selgitab, et kõik saab alguse rohujuure tasandilt. "Noorte inimeste liikumisega pole meil mingit probleemi. Isegi need, kes kuskil eraldi trennis ei käi, veedavad vaba aega jõusaalis või jooksmas. See on siin täiesti normaalne elu osa," püüab Simic asja lahti lahti seletada.

Nemanja Vidic võitis Manchester Unitedi ridades hulga karikaid. (ANDREW YATES)

Kõik algab kodust