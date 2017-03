Udine klubi teatas, et otsis asendust ameeriklasest põhitegijale, keda oodatakse 15 päeva pärast väljakule tagasi. LegaDue's tohib mänguks üles anda kaks välismaalast ning need on enne Veidemani sinna siirdumist juba olemas. Kas juba paari nädala pärast osutub keegi üleliigseks?

Läksid Demonte Harper ja Josh Boone, Rolands Freimanis ja Frank Elegar. Kes Venemaa, kes Itaalia tippklubisse. Eile õhtul tulid Itaaliast teated Veidemani siirdumisest Udine Apu GSA ridadesse. See meeskond ei kuulu saapamaa meistriliigasse. Tugevuselt teisel tasemel ollakse keskmikud, aga kolm mängu järjest on suurelt kaotatud ja praegu jäädakse play-off-joone alla. Põhihooaja lõpuni jääb kõigest seitse vooru.

Oleme juba harjunud, et Kalev/Cramo meeskonnast lahkub aeg-ajalt mõni liidriks kujunenud mängumees. Reeglina välismaalane ning siis suuremasse klubisse ja oluliselt parema palga peale. Rain Veidemani minek tekitas kodusel korvpallimaastikul paraja tormi.

Kalev/Cramo reaktsiooni järgi tundub, et ses klubis põletas Veideman sillad. Klubi sai mängija lahkumisest – vähemalt enda avalduse väitel – teada põhimõtteliselt Itaalia meediast. Kalevil seisavad ees hooaja otsustavad mängud ning kõik osapooled teavad rohkem kui hästi, et kedagi juurde tuua pole enam võimalik. Nagu ka Veidemanil pole sel hooajal võimalik enam tulla ühtegi Eesti klubisse (tagasi).

Keset hooaega uude meeskonda minek tähendab alati riski. Sa ei tea täpselt, mis keskkonda sa satud. Kes on kaaslased, millised on nende mänguoskused, kuidas nad uue tulija vastu võtavad? Üks kogemus poole hooaja pealt minekus on Veidemanil viie aasta tagant Saksamaal olemas ning seal leidus piisavalt musta nahavärviga mängijaid, kel meeldis, pall käes, ise ringi siblida.

Veideman ise ei soovinud minekudetailidest täpsemalt rääkida, öeldes vaid: esmalt peab ta homme meditsiinitestid ära tegema, leping jõustub alles nende läbimisel. Minekumotiiv on muidugi selge – püüd end ka kusagil mujal proovile panna. Veideman rääkis juba mullu suvel Õhtulehele antud intervjuus, et ta oli 2010-2013 kolm aastat Tartus, seejärel kolm aastat Kalevis ja aitaks juba küll. Ent välismaalt ei tulnud sobivat pakkumist ja ta tõmbas uuesti Kalevi särgi selga.

Praegu on mängija jaoks sobiv hetk kätte jõudnud. Ent Itaalia esiliiga - kindlasti pole tegemist nõrga sarjaga - on koht, kus sa võid silma jääda, aga võid ka mitte jääda. Ning mis saab siis, kui meditsiiniteste ei õnnestu läbida?

Jätame Kalev/Cramo faktori – et meeskonnal läheb raskemaks – praegu kõrvale. Kui võtta puhtalt mängija seisukohalt, paistab kõigest eelnevast väga palju "aga"sid. Riskiaste näib suurem kui tavaliselt. Kes ei riski, ei joo šampust, aga on natuke raske uskuda, et Veideman mängib nii suure šampanjapudeli peale.

Jah, mängumehe agent on sama Reed Nopponen, kes kauples Kristjan Kanguri 2010. aasta kevadeks Itaalia liiga play-off’i, Bologna meeskonda. Nood mängud Kanguril õnnestusid, ta sai jala ukse vahele, tuli riigi meistriks ja mängis Euroliiga veerandfinaalis ning teenib siiamaani saapamaal leiba.

Ent Kanguri ja Veidemani minekuid ei saa väga võrrelda. Esiteks oli Kanguri hooaeg Prantsusmaal juba läbi saanud ning ta oli vaba mees. Teiseks läks ta mängima sealse tippsarja play-off’i, Veidemani tiim on aste allpool ega pruugi kohamängudele saada. Lisaks võimalik küsimus üldse koha eest mängudele ülesantute seas.

Plusse ja miinuseid vaagides kaalub viimaste kaalukauss kõvasti allapoole. Ja ometi vahetab koondise kapten VTB Ühisliiga – kus ta saab kenasti hakkama – tundmatuse vastu, Kalev/Cramo väitel veel lepingut ise välja ostes. Pealtnäha on ainus, kes kogu trianglist kindlasti ei kaota, agent.

Jääb mulje, et kusagil võib olla veel mõni konks. Miski, mida praegu välja ei öelda ja mida peab otsima ridade vahelt. Näiteks eelkokkulepe sellesama Udine klubiga järgmiseks hooajaks – kui Veideman on eelseisvates kohtumistes vähegi mängumees. Või on Itaalia klubide turul piisavalt hästi tuntud Nopponenil enam-vähem kaup koos mõne meistrisarja tiimiga, kes tahaks eelnevalt näha meie meest LegaDue tasemel?