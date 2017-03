„Kui ajakirjanikud küsisid ja teised ka mainisid, siis hakkasin mõtlema, et kurat, päris sümboolne värav!“ sõnab mees, kes lisaks mängimisele on ka esindusmeeskonna mänedžer, paar päeva hiljem.

Esiteks oli üllatav juba see, et kodumeeskond Tammeka tiitlikaitsja vastu mänguskoori avas (ja lõpuks ka kohtumise 2:0 võitis). Aga et 11 tartlasest osutub skoorijaks Kiidron, kes pani väljaku projekti kogu oma hinge ja on tagatipuks üldsegi keskkaitsja, ei osanud ette näha Igor Mang ega ükski Vene sensitiiv. Kangelane ise taipas alles lõpuvile järel, millega hakkama oli saanud.

„Mulle tundub, et Sepa jalgpallikeskuses juhtubki huvitavaid ja müstilisi asju,“ ütleb Kaarel Kiidron, Tartu Tammeka vutimeeskonna kapten ja ühisrahastuskampaania – mille abil kõnealune kunstmuruväljak püsti pandi – üks eestvedajatest. Müstiline on hea sõna iseloomustamaks fakti, et just Kiidron oli see, kes möödunud reede õhtul peaga FCI Tallinna (loe: Infoneti) võrku staadioni esimese Premium liiga värava rammis.

Aga miks kõneles Kiidron vägevatest Sepa juhtumitest mitmuses? Sest 2016. aasta jaanuaris loositi kõigi kampaanias osalejate vahel reis Türki ning enam kui 3000 lipikut sisaldanud potist tuli välja sedel nimega Sepa. Krista Sepa. „Tundub, et siin juhtuvad asjad, mis on kuskil mujal ettekirjutatud,“ märgib Kiidron rõõmsalt.

Võib ju mõelda, et jalgpalliväljak on jalgpalliväljak, aga Tartu raekoja platsist ligi 4 km kaugusel Ropka linnaosas asuv Sepa staadion on midagi enamat. Vähemalt Tammeka inimeste jaoks. „Enne mängu sai mõeldud, et lõpuks ongi Tammekal oma kodu, mida oma äranägemise järgi kasutada ja käsutada,“ õhkab Kiidron.

„Väga-väga kihvt ja uskumatu tunne [oli Sepal esimest korda liigat mängida]! Emotsioonid olid vägevad. Äge, et hoolimata külmast ja kehvast ilmast tuli nii palju inimesi (484 – M.T.) vaatama.“

Ta lisab, et Sepa atmosfäär ei kannata Tammeka endise kevadise mängupaiga Annelinna kunstmuruväljakuga mingit võrdlust. „Sepa on kõige ägedama story’ga (eesti k „lugu“ – M.T.) staadion. Seda hõngu on tunda nii väljaku peal kui kõrval. Pealtvaatajad asuvad otse platsi kõrval. Ja kui nad lärmi ka teevad, siis see on meile väga hea ja vastastele ilmselt halb koht, kus mängida.“

Pealtvaatajad asuvad Sepa staadionil vahetult platsi ääres, mis loob mõnusa atmosfääri. (Aldo Luud)

Mis kõige tähtsam, linna ainus altküttega kunstmuruväljak võimaldas Tartu parimal vutiklubil varasemaga võrreldes oluliselt kvaliteetsemalt hooajaks valmistuda. Enam ei pidanud tartlased jaanuaris-veebruaris rohelisel uisuväljakul vigastusohtu trotsima, vaid said päriselt jalgpalli taguda. „Kui keset talve jalaga Sepale astud, siis see on pehme nagu kunstmuruväljak ikka. Annelinnas külmusid alumised kihid talvel kahjuks ära,“ võrdleb Kiidron.

Vinge alguse järel julgeb Tammeka kapten mõelda suurelt. Otseselt kohalist eesmärki pole ta satsile pannud, aga usub siiralt, et Tartu on juba tänavu võimeline sekkuma tallinlaste mängumaale. „Lähme igale mängule eeldusega, et sealt on võimalus võtta kolm punkti. Eks hooaja lõpus vaatame, kuhu omadega jõudnud oleme, aga sügaval sisimas arvan, et ka sel aastal on võimalik tiitlit võita. See on väga raske, aga arvan, et reaalne. Mina ei karda ühtki vastast.“