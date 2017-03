Teatavasti on 2018. aasta jalgpalli MM toimumas Moskvas ning kohale sõitvate huviliste turvalisus on suure küsimärgi all. Nii leidiski Lebedev, et lahendus probleemile oleks fännide organiseeritud kaklused.

Nimelt toimus Moskva CKSA ja Peterburi Zenidi mängu ajal suur fännide kaklus, mis pole meie idanaabrite puhul just üleliia üllatav. Mitte ainult omavahel, kuid tihti on Venemaa vutifännidel konflikte ka teiste riikide poolehoidjatega.

44aastase poliitiku nägemuses peaksid erinevate riikide 20 relvastamata poolehoidjat kohtuma staadionil ning maha pidama korraliku rusikavõitluse. Veel enam - ta arvab, et seda võiks teha kõigi pealtvaatajate ees, sest huvi võiks olla üüratu.

Lebedev usub, et see viiks fännikultuuri paremuse poole ning vutihuvilised muutuksid rahulikumaks. Kusjuures see sama mees kiitis ka heaks suvisel EMil toimunu, kui Venemaa fännid inglasi ründasid.

Samuti nimetas poliitik britte mökudeks, väga nõrkadeks kaklejateks ja organiseeritud võitluses saaksidki nad ausalt teenitud koosa. Mees ise on oma plaani üle äärmiselt uhke ning loodab, et see läheb käiku.

"Venemaa oleks sisuliselt uue spordiala looja," teatas Lebedev, lisades, et ilmselt tooksid sellised kaklused staadionile tuhandeid huvilisi.