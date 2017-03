Kuu aega tagasi karjäärile joone alla tõmmanud Chelsea inglasest legend Frank Lampard leiab, et maailma kalleim jalgpallur Paul Pogba (23) pole enda hinnasilti veel Manchester Unitedis õigustanud. Man United maksis möödunud suvel Juventusele Pogba eest erinevatel andmetel ligi 105 miljonit eurot, kuid on 25 liigamänguga löönud vaid neli väravat ja langenud liigakarikafinaali järel (26.02.) kriitikalaviini alla. Lampardi hinnangul peaks United oma rekordinvesteeringust rohkem tulu ootama. "Mina arvates Pogba ei ole valmis mängija," lausus Lampard eile õhtul Sky Sportsi eetris. "Tal on fantastilised omadused. Ta on tugev, osavate jalgadega ja on teistest keskväljameestest suurem ja kiirem.

Aga kui su turjal on 105 miljoni euro suurune hinnalipik, siis analüüsitakse sind erilise hoolega ja oodatakse sinult enamat. Mõtisklen endiselt, mis on tema parim positsioon väljakul? Milline mängija ta üldse on? Milline ta tahab olla?

Kui maksad 105 miljonit eurot, siis sa tahad näha tulemusi. Aga neid pole Pogba eriti toonud. Ta on noor ja võimalik, et alles kosub, aga praeguse seisuga pole temast saanud tüüpi, kes otsustaks mänge." Paul Pogba pole Frank Lampardi arvates veel oma hinnasilti õigustanud. (Reuters / Scanpix) Lampard lisab, et võib-olla kergitas üüratu hind ootused Pogba suhtes põhjendamatult kõrgele, sest ta pole kunagi ühelgi liigahooajal üle 10 värava löönud. "Kelle eest sa maksaksid üle 100 miljoni? Luis Suareze, Cristiano Ronaldo ja Lionel Messi. Nad löövad hooajaga 40-50 väravat. Nad võidavad üle nädala ainuisikuliselt mänge. Me ei tea, et Pogba seda veel suudaks, kuid sellegipoolest hinnatakse teda nende kriteeriumite järgi.