Rahvusvaheline suusaliit (FIS) otsustas dopingut tarvitanud norralannale Therese Johaugile kohaliku olümpiakomitee poolt määratud 13 kuu pikkuse võistluskeelu Rahvuvahelisse Spordikohtusse (CAS) edasi kaevata.

"FIS usub, et karistus on liiga leebe ega peegelda fakti, et Therese Johaug ei näinud karbil punasega kirjutatud dopinguhoiatust. Ja seda hoolimata asjaolust, et ravim oli talle võõras ning ostetud võõrast riigist (Itaaliast)," teatas FIS oma avalduses.

Johaugi mänedžer Jörn Ernst teatas Norra telekanalile TV2, et nii tema kui sportlane on üdini pettunud. "Lootsime, et saame juhtumile joone alla tõmmata," lausus Ernst. "Nüüd ei ole muud, kui oodata. Keeruline öelda, kui kaua asja menetletakse. Loodetavasti suudab Johaug hoida fookust treenimisel."