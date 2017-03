Napoli võõrustab täna õhtul Meistrite liiga kaheksandikfinaali kordusmängus Madridi Reali. Mängu eel kütab kirgi video, kus üks Itaalia brünett kõnnib Napolis ringi ja teeb kohalikele ettepaneku oma rindu välgutada juhul, kui nood karjuvad "Edasi, Real Madrid!"

Kuidas olukord eskaleerus, saab näha allolevast videost.

Girl goes around Naples offering to show her boobs to any Napoli fans who say "Forza Real Madrid"



You need to see how this one goes 😂😂😂 pic.twitter.com/xBZDyah25f