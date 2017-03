Suur hulk Arsenali fänne ootab juba pikemat aega, millal klubi otsustab teeneka peatreeneri Arsene Wengeriga koostöö lõpetada. Ühes hooajaga saab prantslase leping läbi ning tema tulevik on hetkeseisuga lahtine.

Loosung "Wenger minema!" on taas päevakorda kerkinud, sest viimase kuu jooksul on kaotatud Chelseale ja Liverpoolile ning sisuliselt Inglismaa meistritiitlile enam ei mängita (vahe liider Chelseaga 16 punkti). Niisamuti on neil vesi ahjus Meistrite liigas, kus täna õhtul alustatakse korduskohtumist Müncheni Bayerniga seisult 1:5.

1996. aastast (!) Arsenali juhendav Wenger sõnab, et langetab tulevikku puudutava otsuse suuremat pilti vaadates. "Nii suuri otsuseid ei langetata ühe-kahe halva tulemuse pealt," lausus ta eilsel pressikonverentsil.

Fännid nõuavad jube pikemat aega "Wenger minema!". Too foto pärineb laupäevasest Liverpooli mängust. (Phil Noble)

"Tuleb vaadata suuremat pilti ning näha, kas suudad nii klubi kui ennast uuele tasemele upitada. Ja kas oled valmis seda hinda maksma?"

Wenger ei nõustu arvamusega, et on end nurka mänginud, sest ei pikendanud klubiga lepingu enne, kui tulemused kehvaks läksid. "Ootan ja vaatan, kuidas hooaeg lõppeb. Olen olnud siin 20 aastat ja enda hinnangul klubi ülesehitanud. Minu jaoks on oluline, et me oleksime alati edukas. Seepärast annan endale ka pisut mõtlemisaega."