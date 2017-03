Maailma ralliässad on otsapidi jõudnud üle Atlandi ookeani Mehhikosse, kus ülehomme algab WRC hooaja kolmas võidukihutamine. Ott Tänaku meeskond M-Sport valmistus aasta esimeseks kruusaralliks eriti usinalt ja läbis sel pinnasel ligi 1500 testikilomeetrit.

Täpsemalt sõitsid Tänak, Sebastien Ogier ja Elfyn Evans kamba peale 1470 kilomeetrit ehk ligi neli Mehhiko ralli pikkust (369 km).

Another great photo set from MForn Studio who attended @OttTanak's test ahead of @RallyMexico. Now we're really in the mood for gravel! #WRC pic.twitter.com/EgzgSLvdpg