BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond võõrustas Ühisliigas Euroliiga klubi Kaasani Unicsit ja kaotas 86:110. Õhtuleht võtab mängu kokku seitsme võtme abil.

1. Mis otsustas mängu saatuse?

Unicsi kõrgem mänguklass. Kuue minutiga näitas tabloo 24:10, avaveerandi lõpuks 37:19, ning väljakul toimuv iseloomustas meeskondade klassivahet. Unics mängib iga nädal Euroliigas ning on harjunud hoopis teistsuguse intensiivsuse ja teise klassiga mängijuatega, kui Eesti meister suutis vastu pakkuda. Hispaanlasest mängujuht Quino Colom kogus viie minutiga 8 punkti ja 4 korvisöötu ning tegi seejärel meelega vea, et pingile puhkama maanduda... Kalev pääses alguses kolme kaugviske toel ette 9:7, aga kui korv enam palle vastu ei võtnud, oli pidu ka kiirelt läbi. Unics hoidis edu rahulikult lõpuni, peatreener Jevgeni Pašutin võis Euroliiga suurimale korvikütile Keith Langfordile anda puhkepäeva.