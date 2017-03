Kelly Sildaru ei löö laineid mitte ainult Eestis, vaid ka välismaal. 15aastane sportlane andis hiljuti intervjuu rahvusvahelisele suusatajate ajakirjale Powder, kus rääkis paljude asjade hulgas ka oma elust ja perekonnast.

"Mu elu on minu jaoks normaalne, sest olen niimoodi elanud juba mitu aastat. Ma ei kujuta seda teistmoodi ettegi," räägib Sildaru. "Võib-olla teiste arvates mu elu pole tavaline, aga mina armastan seda sellisena nagu see on. See on kõige tähtsam."

Sildaru soovib võistelda ka rennisõidus ning veel põhikoolis käivale tüdrukule meeldib, millise tunde tekitab rennis sõitmine. "Kõrgel olla on nii ilus. Sul on nii palju aega ja kui keegi seisab äärel, saad üle nende pea lennata. Rennisõit on minule uus ning seda on huvitav avastada. Ma tahan näha, kas ma suudan seda teha. See on hirmutav, aga väga lõbus."