Kuigi parim Ferrari piloot Sebastian Vettel jäi neljandaks, arvab Hamilton, et just nendel on tänavu parim auto. "Ferrari peab olema suurfavoriit," sõnas britt. "Neid peab koguaeg tähelepanelikult jälgima, sest nad teevad väga head tööd.

Tundub, et Red Bull on ka väga hea," jätkas Hamilton. "Järgmiste päevade ja nädalate jooksul näeme, aga arvatasti tuleb esimene võidusõit väga põnev ja tihe. Praegu tundub, et Ferrari on kõige kiirem, meie nendest natukene aeglasem ning Red Bull meie taga."