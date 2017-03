Londoni Arsenal hävis jalgpalli Meistrite liigas teistkordselt tulemusega 1:5 Müncheni Bayernile ning jäi kahe mängu kokkuvõttes alla 2:10. Arsenali peatreener Arsene Wenger pidas teise kaotuse põhisüüdlaseks kohtunikku.

"Meistrite liigast väljalangemisel on mitu keerulist põhjust. Ma tunnen, et mängisime mängu, mida tahtsime ja meil ei vedanud mõne kohtuniku otsusega. Raske on mõista, mis juhtus," sõnas Wenger pärast mängu teleintervjuus.

"Juhtisime 1:0 ja Theo Walcott oleks pidanud saama penalti. Murdemomendiks sai aga Robert Lewandowskile antud penalti," sõnas peatreener. Teise poolaja alguses juhtis veel Arsenal, kuid 53. minutil määras kohtunik Bayerni kasuks penalti, kui Laurent Koscielny tõmbas ründaja maha.

"Lewandowski oli suluseisus. Kõigepealt andis kohtunik kollase, siis punase. Ma olen täiesti tülgastunud. Jäime kümnekesi ja pidime lööma neli väravat - võimatu! See punane kaart tappis meid. Meil oli väga raske kohtumist lõpetada. Mul on kahju inimestest, kes maksid suurt raha, et sellist mängu vaadata."

Siiski kiitis Wenger enda mängijaid. "Minu meeskond pingutas täna palju ja mängis hästi," sõnas prantslane. Associated Pressi ajakirjanikule ütles Wenger, et ta ei tea, kas see on viimane kord Arsenali Meistrite liigas juhendada. "Arvan, et klubi on suurepärases olukorras," sõnas Wenger pärast mängu.