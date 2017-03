Pyeongchangi taliolümpia alguseni on jäänud vähem kui aasta. Möödunud nädalal käisid võistluspaigaga MK-sarja raames tutvumas laskesuusatajad. Meie koondislase Grete Gaimi sõnul vaheldusid seal suvine ja talvine ilm.

"Päeval üsna eksootiline, õhtul jälle jahedam. Kord sadas lund, siis oli suvine ilm. Ei saanudki aru, miks sellised riigid taliolümpiat tahavad. Võiks ju teha kuskil, kus talvisemad olud,“ lausus Gaim videointervjuus Õhtulehele.

„Kindlasti tuleb huvitav olümpia, tiir on ettearvamatu ja üsna tuuline. Poleks uskunud. Üpris sarnane Otepääle. Rajad on rasked selles mõttes, et esimene rajapool ainult tõuseb ja siis tuleb pikk laskumine kurviga, kus kehvades oludes võib külje maha panna nagu näha oli võistlustel.

Siis jälle suurem tõus ning enne tiiru jälle laugem ja kergem. Rada on raske. Ilmastikuolud on nii erinevad. Sprindivõistluse rajal oli kolm erinevat lund. Suuska on hästi raske valida ja määrdemeestel on väga raske töö."

