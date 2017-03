Homme peaks Norras X-mängude pargisõidus starti tulema noor Eesti freestyle-suusataja Kelly Sildaru, kuid halvimal juhul ta ei võistle.

15aastane Sildaru on Hafjellis kohal, aga teda on taas tabanud probleem, mis on enne teisigi võistlusi kummitanud - nimelt ei saa õbluke Kelly üldse hoogu sisse.

Kolmapäeval oli Sildarul hooga veel väga suuri probleeme ning ta sai vaevu üle nuki. Väidetavalt on see kõige keerulisem olukord, mis on kunagi Kellyl enne võistlust olnud.