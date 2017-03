Õbluke Kelly Sildaru oli pärast tänast Norra X-mängude ebaõnnestunud treeningut (kõik hüpped olid otsehüpped - toim.) siiski positiivne, muiates, et peab parema hoo sisse saamiseks rohkem sööma. Tänasel treeningul oli Kellyl hooga tõsiseid probleeme, sest ei saanud üle mäenukigi. Kui homme peaks sama asi jätkuma, ei pruugi Aspeni X-mängude kahekordne kuldmedalist Hafjelli pargisõidus startigi tulla. "Ma olen juba sellega harjunud," räägib Kelly, kas ta on järjekordsest hooprobleemist muserdatud. "Üldjuhul olen trikke tehes siiski kindel, et lähen üle nuki. Nüüd peab ikka mõtlema."

Tõsi, kui varem on hooprobleem kummitanud vaid 45 kilo kaalunud Sildaru, siis nüüd on raske ka temast natuke toekamatel konkurentidel. "Eks nad ikka räägivad, et hoogu pole just palju. Aga üle nuki nad saavad," sõnab Kelly.

Kelly isa Tõnis tõdes, et nii raskes olukorras pole perekond võistluste eel veel olnud. "Vahel on mõni üksik nurisenud, et pole hoogu, aga nüüd on kõigil sama mure. Tänane on mõnus katsumus kõigile!"