Neljapäeval kohtub Manchester United Euroopa liiga kaheksandikfinaalis võõral väljakul Rostoviga, kuid Inglismaa klubi pole Venemaa võistkonna koduväljaku platsitingimustega üldse rahul. Kolmapäeval Rostovi staadionil treeninud Manchester Unitedi peatreener Mourinho kirjeldas väljakut ühe sõnaga - Peking. "Suvel pidime Manchester City'ga Hiinas pidama sõpruskohtumise, kuid otsustasime samasugusel väljakul kohtumise ära jätta," selgitas juhendaja. "Uskumatu, et peame sellisel väljakul homme mängima. Tean, et peame, aga ma ei suuda seda siiamaani uskuda, et sellel väljakul, kui seda saab kutsuda jalgpalliplatsiks."

Rostovi enda mängijad väljakul ei treeni, sest ei soovi murukatet veel rohkem hävitavada. "Ma rääkisin ühe UEFA ametnikuga," jätkas Mourinho. "Edastasin enda mured ka talle, millele ta vastas, et niikuinii kõik mängijad on kindlustatud ning kui midagi peakski juhtuma, pole hullu.

Ma ei tea, millise tiimiga peaksin mängima. Nüüd pean mõtlema, sest ma ootasin mängitavamat väljakut," sõnas vihane Mourinho. Unitedi kaitsja Daley Blind, kes istus pressikonverentsil peatreeneri kõrval lisas, et halb väljak ei saa olla vabanduseks. "Ma olen väljakul käinud ning see pole hea. Võib olla kohtumise kvaliteet on erinev sellepärast. Aga me peame keskenduma mängule ja üritada seda võita - sellepärast siia tulime."