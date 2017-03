„Võistluspäevad on ikkagi pidupäevad,“ märgib Nigol rõõmsalt. „Rahvusvahelise alaliidu esindajate ja enda korraldajate tagasiside põhjal võib öelda, et esimese päevaga saime hakkama. Kõik on rahul.“

See on hea, sest tähtsate ninade rahulolust sõltub paljuski see, kas Eesti unistus (loe: MK-etapp) täitub. Kõige varasem võimalik tähtaeg on aasta 2022. Tehvandi keskusel on MK-ks vajalik litsents olemas, nüüd peavad eestlased ise vaid tublid olema. Nii sel nädalal, järgmisel aastal juunioride MMi korraldades kui ka kaugemas tulevikus.

Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Aivar Nigol. (Aldo Luud)

Et IBU karikal oleks iga viimne kui detail paigas, on Otepääl iga päev rakkes ligi 200 inimest. Neist umbes 60 on erinevat moodi seotud lasketiiru või selle vahetu ümbrusega.

Osa jälgivad märklehti („iga kahe-kolme märklehe peale peab olema üks inimene“), osa trahviringi. Muist valvavad, et inimesed ei luusiks vales kohas. Neljandad kontrollivad relvi ja viiendad panevad kiipe. Ja see pole kaugeltki mitte terviklik loetelu.

„Suur töö on lasketiiru ettevalmistus,“ lisab Nigol. „Lehtede värvimiseks on eraldi brigaad, kes enne igat võistlust teeb märgid puhtaks. Kui märgid on vanu täkkeid täis, siis treener ei saa vaadata, kuhu lask läheb.“

Laskudest rääkides, siis mida politsei sellest arvab, et seltskond relvadega mehi ja naisi tuleb ühtäkki laia ilma pealt Otepääle kokku? Euroopa Liidu kodanikega probleeme pole, ütleb Nigol. Nad näitavad oma relvaluba ja sisenevad rahumeeli riiki.

„Osade riikide, näiteks India, puhul helistatakse juba viisataotluse peale korraldajatele ja uuritakse, kas see või too delegatsioon ikka tuleb teie juurde,“ selgitab ta. „Kas olete kutsunud? Kui kauaks? Riik jälgib usinasti ja meie omakorda anname kogu info, mis vaja.“

Eile Tehvandi staadionil igatahes erilist politsei kohaolekut märgata polnud. Ja ses polevat ka midagi eriskummalist. Kohalik konstaabel on asjadega kursis ja sellest piisab. Lõppeks on ju tegu ikkagi spordivõistlusega, mis sest, et sportlaste relvad võivad olla surmavad.

Aivar Nigol näitab, kus kandis siin Tehvandil tulistada saab. (Aldo Luud)

Kui Euroopa Liidu liikmesriikides võib Nigoli sõnul üldjuhul ühe relva endaga hotelli kaasa võtta, siis näiteks Venemaal see nii pole. „Kui riiki sisened, võetakse relv relvahoidlasse. Treeningule lähed, saad oma relva ja padrunid allkirja vastu kätte ja pärast trenni annad jälle tagasi,“ kirjeldab biatlonipere pea.

Niisamuti võib probleeme tekkida tuleva aasta olümpiariigis Lõuna-Koreas. Tõsi, Nigol möönab, et 2009. aastal samas MMil käies tõrkeid ei tekkinud. „Korraldajad lahendasid asja ära. Aga IBU hoiatab ette, kus on keerulisem relvaga sisse-välja liikuda.“

Mis puutub rahasse, siis IBU katab võistluse eelarvest umbes neljandiku. Ülejäänu tuleb EASilt, kultuuriministeeriumilt, kohalikult omavalitsuselt ja erasektorist.