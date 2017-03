Kolmapäeval jätkusid Hispaanias Kataloonia ringrajal vormel 1 hooajaeelsed testimised, mis lõppes halvasti Ferrarile.

Nimelt kaotas soomlane Kimi Räikkönen kolmandas kurvis umbes 257 km/h juures auto üle kontrolli, tegi spinni ning lendas üle turvaala vastu seina. Õnneks ei saanud ta viga, kahjustada sai vaid Ferrari esitiib ja vedrustus.

Päeva kõige kiirema aja sõitis välja Valtteri Bottas, kes edestas Felipe Massat (Williams) 0,110 sekundiga. Kolmas oli Räikkönen, neljas Max Verstappen (Red Bull), viies Lance Stroll (Williams) ja kuues kolmekordne maailmameister Lewis Hamilton.

F1 ametlik kodulehekülg toob välja ka, et autod on tänavu märksa kiiremad kui kunagi varem. Nimelt on Bottase ringiaeg rohkem kui 0,5 sekundit kiirem kõigi aegade parimast Kataloonia kvalifikatsioonil sõidetud ringiajast. Rekord pärineb 2010. aastast ja see kuulub Mark Webberile. Mullu sai Hispaania GP-l parima stardikoha Hamilton ning britile võidu toonud ajast sõitis Bottas kolmapäeval ligi kolm sekundit kiiremini.