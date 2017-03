15aastase Kelly Sildaru võistlused on pannud eestlased üha rohkem ilmaportaale külastama. Ka Norras peetavate X-mängude eel tuleb loota imele, sest vastasel juhul ei pruugi õbluke Sildaru üldse startigi tulla. Riskimisel pole mõtet.

Oslo 2016. Varuvõistlejana Norra X-mängudel Big Airis starti pääsenud Sildaru maadleb Oslo metallkonstruktsioonist rajal hoo kättesaamisega. Oslos valitsev sulailm teeb raja väga aeglaseks, mistõttu tehakse võistlemisotsus vahetult enne mõõduvõttu. Lõpuks lükatakse talle hoog mitmekesi sisse ning Kelly saab neljanda koha.

Hafjell 2017. Nüüd juba kutsega nii pargisõitu kui Big Airi pääsenud Sildaru ei saa Kesk-Norra suusakuurordis treeningul trikkegi teha, paaril hüppel maandub vigursuusataja ohtlikult platool. Ilmaolud on teised: fjordide vahel valitsevad pidevad miinuskraadid, mis teevad raja jäiseks, kuid mitte libedaks. Nüüd saaks kahekordne X-mängude kuldmedalist küll oma leivanumbri, reilid ära teha, kuid hüpeteks jääb hoog väikeseks. Nii väikeseks, et see võib muutuda väga ohtlikuks.

Kas minna riskima?