Barcelonast sai esimene meeskond Meistrite liiga ajaloos, kes kaotas avakohtumise 0:4, kuid pääses play-off'i järgmisesse vooru. Mängu tähtsus ei läinud mööda ka klubi presidendil Josep Maria Bartomeu'l, kes kommenteeris võitu järgnevalt: "See on ajalooline saavutus, mida mäletatakse igavesti."

Pärast kohtumist oli šokis ka Barcelona poolkaitsja Ivan Rakitic. "Ei, ma ei suuda seda uskuda. See oli võimatu. 15-20 minutit pärast mängu on kõik jätkuvalt hullumeelne ja uskumatu," sõnas Rakitic.

"Aitäh tiimile, klubis töötavatele inimestele ja fännidele. See oli eriline päev ning raske on midagi öelda. Esimene kohtumine Pariiisis oli meie jaoks raske, aga tänane vastus oli midagi erilist. Me tegime ajalugu," muljetas horvaat.

"Me pidime tiimiga uskuma. 4:0 oli raske seis, aga see on jalgpall. Nägime Super Bowlis, mis võib spordis juhtuda. See, mis juhtus, oli uskumatu. See on Barcelona, parim meeskond maailmas ja tahame jätkata meie unistust Meistrite liigas," ütles Rakitic.