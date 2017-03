Ott Tänak ja Martin Järveoja teevad nädalavahetusel kaasa ralli MMi hooaja kolmanda etapil. Mehhiko ralli testikatsel sai Eesti paar kaheksanda aja, kaotades Thierry Neuville’ile 1,7 sekundiga.

Twitteri vahendusel ütles Tänak, et esialgu õpiti veel autot tundma, kuid avakatsel ollakse täielikult valmis. Head minekut näitas ralli alguse eel Tänaku tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes kaotas Neuville’ile 1,7 sekundiga ja oli teine. Kris Meeke oli kolmas (+2,2) ja Jari-Matti Latvala neljas (+2,5).

Mehhiko ralli algab ööl vastu reedet peetava publikukatsega. Reedel on kavas seitse, laupäeval üheksa ning pühapäeval kaks kiiruskatset. Kokku läbitakse Mehhikos võistluskiirusel 370 kilomeetrit.

Shakedown done at @RallyMexico We were learning a bit the car, but now we are all ready to go for it! 👊😎 pic.twitter.com/cqiO8dyUGW