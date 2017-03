TALISPORT

Merili Luuk raporteerib Norrast, otse X-mängude võistluspaigalt: Sildarude taktika tänaseks Big Airi trenniks on oodata, et teised raja piisavalt kinni sōidaksid. Kuigi Lillehammeris sadas öösel palju lund, on Tōnis Sildaru sōnul Hafjellis lumeolud eilsega sarnased.