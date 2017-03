Interneti statistikud vaimustavad jalgpallihuvilisi tihtilugu vahvate faktidega ning loomulikult ei tehtud erandit ka eile õhtul. Barcelona 6:1 võidumäng Pariisi Saint-Germaini üle (kahe mängu kokkuvõttes 6:5) läheb rasvaste tähtedega jalgpalli ajalooannaalidesse. Veel mõned minutid enne normaalaja lõppu paistis, et veerandfinaali sammub hoopis Pariisi klubi.

Veidi fakte imelisest õhtus:

Barcelona 95. minutil löödud otsustav värav sai alguse olukorrast, kus väravavahile Marc-Andre ter Stegeni vastu tehti viga vastaste väljakupoolel!

Barcelona's 95th min goal came from a free-kick given after a foul on goalkeeper Marc-André Ter Stegen on the opposition half.

Barcelona võit ei tundugi ehk nii uskumatu, kui vaadata, kuidas nad matši domineerisid. Palli valdamine 66 protsenti mänguajast, 17 pealelööki, 6 nurgalööki ja 515 söötu.

Barcelonal kulus otsustava kolme värava löömiseks seitse minutit ja 16 sekundit.

3️⃣ goals in 7️⃣ minutes and 1️⃣6️⃣ seconds.

Barcelonast sai esimene meeskond, kes tulnud Meistrite liigas (ja selle turniiri eelkäijas) välja pärast avamatši neljaväravalisest kaotust.

Barcelona are the first side in Champions League and European Cup history to overturn a first-leg 4-goal deficit.

PSG suutis 85. ja 95. minuti vahel anda neli täpset söötu. Kolm neist tehti siis, kui Barcelona oli oma 6:1 võiduvärava juba löönud…

A lesson in how not to see out a game, by Paris Saint-Germain.

PSG passes after the 85th minute mark:



To Barcelona players (4)

To PSG players (4)

PSG passes after the 85th minute mark:

To Barcelona players (4)

To PSG players (4)

Out of touch (2)

PSG kapten Thiago Silva ei teinud ühtegi edukat tackle’it ja mehe söödutäpsus oli pööraselt kehv: kohale jõudis vaid 58 protsenti söötudest.

Thiago Silva didn't win a single tackle and completed just 58% of his passes against Barcelona last night.



Thiago Silva didn't win a single tackle and completed just 58% of his passes against Barcelona last night.

Had a shocker.

Barcelona ja Brasiilia ründaja Neymar saatis väravasse ülikauni karistuslöögi. See oli tema karjääri 285 värav Barcelona ja koondise eest. Neymar on 25aastane…