Üllatuslikult hea rallihooaja alguse teinud Toyota meeskonna piloot Jari-Matti Latvala hoiab MM-sarjas küll esikohta, kuid ööl vastu reedet algava Mehhiko etapi eel sarja liider kuigi suurt optimismi välja ei näita.

Latvala sõnul on peamine probleem Mehhiko ralli kõrgus merepinnast, sest Toyotat pole sellistes tingimustes piisavalt testitud. „Minu arvates pole meil Mehhikos erilisi võiduvõimalusi," ütles soomlane Autospordile. "Mehhiko ralli saab meie jaoks olema hooaja kõige keerulisem. Läheme sinna päris esimest korda, teistel on aga palju kogemusi."

Testikatsel näitas Latvala siiski head kiirust ja oli Sebastien Ogieri ja Kris Meeke’i järel kolmas. Ott Tänak näitas kaheksandat aega.

Back from the shakedown. 2nd on the board so far! #TGR_WRC #RallyMexico pic.twitter.com/SLHPbEpMhm