Norras toimuvatel X-mängudel asub täna võistlustulle trikisuusataja Kelly Sildaru, kelle etteaste naiste pargisõidu finaalis algab kell 18.30.

Rada on vinge ja tehniline, kus on palju huvitavaid käsipuid, mis on Sildaru kindel trump. Küll aga tekitab muret raja kiirus või õigemini selle puudumine. Õiget hoogu ei saa kätte ka mitmed täiskasvanud naised, kuid 15aastase Sildaru jaoks on hooprobleem hoopis pakilisem. Kui täna peaks palju lund sadama, siis tekib oht, et Sildaru ei stardigi.

Treener Tõnis Sildaru eile Õhtulehele: "Kui täna võistlus oleks, siis on suur oht, et me ei lähe starti. Treeningul me ei hüpanud ühtegi hüpet. Kui maandud platoole, siis otsehüppe puhul on see hea õnne korral läbitav, trikiga on see vigastus. Ei näe riskiks põhjust." Lõplik otsus võetakse vastu vahetult enne võistlust.