Norras toimuvatel X-mängudel on täna kell 18.30 kavas naiste freestyle-suusatamise pargisõit, kuid 15aastase Kelly Sildaru osalemine on kahtluse all.

Juba eile selgus, et Sildaru ei saa mäest alla tulles piisavat hoogu, et suuri hüppeid sooritada. Tänane seis on eilsele üsna sarnane ja Big Airi treening läks aia taha.

Ikka sama teema - otsehüpe, sest hoogu pole #xgames A post shared by Merili Luuk (@merililuuk) on Mar 9, 2017 at 2:59am PST

"Läksin nukki, vähe hoogu oli. Sissesõit tundus veidi kiirem kui eile, aga kui hüppele jõudsin, jäi natuke aeglasemaks," sõnas Kelly, kes sai mäele minnes veel oma konkurendilt Kaya Turskilt õpetussõnu. Tõnis Sildaru lisas: "Kui päike välja tuleb, siis võib-olla läheb sulaks see lumi. Aga praegu on jahune puude, et seda väga ei kannata."

Big Airi võistlus peetakse laupäeval ning Tõnise sõnul on veel lootust. "Äkki järgmiste päevade jooksul ilm muutub."