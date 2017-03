Kolmekordne X-mängude medalivõitja Johanne Killi rääkis enne tänast pargisõidu võistlust, et tal oleks väga kahju, kui Kelly Sildaru võistelda ei saaks. Nimelt ei saa 15aastane eestlanna sisse piisavat hoogu, et suuri hüppeid sooritada.

"Rada on tõesti aeglane. Pidin võitlema, et hüppest üldse üle saada. Usun, et Kelly jaoks on see eriti keeruline, kuna ta on niivõrd väike. See saab meie kõigi jaoks raske olema, pole lihtne siin võistelda," rääkis 19aastane Killi pärast Big Airi treeningut Õhtulehele.

Kuidas mõjutaks Kelly puudumine kogu võistlust? "See on väga kurb, tahan alati tema vastu võidelda, kuna ta on parim. Temaga koos on alati tore."

Killi jaoks on Norra X-mängud eriline võistlus, kuna suusatab sisuliselt omas kodus. "Elan siit tunni ja 45 minuti kaugusel. Kõik sõbrad ja tuttavad tulevad vaatama."