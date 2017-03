Pisikese boonusena suutis esimesena startinud Talihärm ka enne kõiki teisi üle lõpujoone liuelda. "Huvitaval kombel enne starti minekut käis peast läbi mõte, et võtaks täna eesmärgi ka esimesena finišeerida. See iseenesest õnnestus. Napilt, aga õnnestus. Pigem oli täna positiivne eest alustada. Rada läheb iga minutiga järjest pehmemaks ja libisemiskiirus agelasemaks."

Mõni hetk enne starti elas Talihärm üle äreva hetke, sest avastas, et suusasidemetelt on kanda toestav osa puudu. Olukorda enam parandada polnud ajaliselt võimalik, kuid noormees tõdes, et polnud hullu. "Arvasin, et probleem on hullem, tegelikult ei pannud võistluse ajal praktiliselt tähelegi."