Veideman kutsuti asendama vigastada saanud ameeriklast Allan Rayd ning eesti mees kinnitab, et garantiisid talle antud pole. Kui Ray terveneb, algab võitlus koha eest väljakul - sealses tugevuselt teises liigas on lubatud üles anda ainult kaks leegionäri.

Veideman sai nüüd Udines olles teada, et sealsed treenerid jälgisid teda juba läinud suvel, kuid siis veel ei tulnud pakkumist. Mängija lausub, et päris välismaiste pakkumisteta pole ta suviti jäänud, kuid need kõik on praegusega võrreldes olnud majanduslikult kehvemad, samuti mitte Itaalia-tasemel riikidest, ja jäid kasutamata.