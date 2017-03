Maailma- ja Euroopa meister Xabi Alonso teatas täna ametlikult, et lõpetab käimasoleva hooaja järel karjääri. 35aastast keskväljamaestrot jäävad lisaks Hispaania koondise toetajatele hea sõnaga mäletama Real Sociedadi, Liverpooli, Madridi Reali ja Müncheni Bayerni fännid.

Noorena Antiguoko ja Sociedadi ridades jalgpalluriks sirgunud Alonso alustas profikarjääri 1999. aastal, kui mängis kuus hooaega just Real Sociedadi ridades. Tõsi, sinna vahele jäi ka noormängija laenuleping Eibariga.

Lived it. Loved it.



Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ — Xabi Alonso (@XabiAlonso) March 9, 2017

2004. aastal siirdus ta Liverpooli ning sai osa legendaarsest Meistrite liiga võidust, kui AC Milani vastu tuldi finaalis välja 0:3 kaotusseisust. Pärast viit hooaeg Inglismaal siirdus Alonso Madridi Reali, kus võitis nii Hispaania meistritiitli kui Meistrite liiga. Oma karjääri viimaseks kolmeks aastaks kolis Baskimaalt pärit mees Münchenisse ja sealse Bayerniga liigub ta kolmanda Saksamaa meistrivaagna suunas.

Hispaania koondise eest jäi kirja 114 mängu ja 16 väravat, kuid mis kõige olulisem, korra tuldi maailma- ja kaks korda Euroopa meistriks. Muuhulgas ei unustanud Alonso oma kodukohta ja esindas viis korda ka Baskimaa koondist.

"Tahtsin karjääri lõpetada täielikus tipus, Bayern on täielik tipp," ütles Alonso klubi pressiteenistuse vahenduse. "See ei olnud lihtne otsus, kuid usun, et sai tehtud õigel ajal. Olen alati arvanud, et parem minna varem kui hiljem."