Kui raskelt see otsus tuli, et Kelly ei võistle?

"Ei, miks? Lõpuks läks ju väga hästi," lükkas Sildaru ümber väited, nagu oleks pidanud võistluse üldse ära jätma. Võistlus on võistlus, vahepeal sajab lund ja rada on väga aeglane, aga ikka peetakse ära."

"Tuli raskelt. Enne võistlust jõudsime kolm ringi teha. Esimene ring andis väikse lootuse, et võib-olla. Teine andis tagasilöögi ja kolmandaga sai selgeks, et pole tegelikult midagi teha.

Hüpped läksid otse nuki peale ja ilmselt oleks õhulend jäänud veelgi lühemaks. Esiteks ei ole punkte, teiseks on vigastuse oht liiga suur."

Tegid otsuse juba enne, kui jõudsid Kellyga rääkisid. Miks?

"Nägin, kuidas ta maandus viimase hüppe. Rääkisime juba enne, et kui ei tule siis ei tule. Ta ei maandunud nuki joonenigi välja. Polnud mõtet lõhkuda."

Kas võistluses läks teine run kiiremaks?

"Kukkumisi oli vähem, aga ei usu, et kiiremaks läks. Tundus üsna sarnane hoog. Võitja hüppe oli nii esimeses kui teises voorus suhteliselt sama kaugele."

Kui Kelly oleks ainult rail´id sõitnud, siis poleks täna viimaseks jäänud?

"Ei oleks viimaseks jäänud, vaid eelviimaseks. Väga raske öelda, mis punktid oleks saanud."

Kas selles olukorras on kedagi ka süüdistada?

"See on paratamatus. Keda siin ikka süüdistada? Oli ju ikkagi väga põnev võistlus vaatamata selle, kas meie osalesime või mitte. Võistlusel oli pingne viimase sekundini õhus. Arvan, et võit läks õigesse kohta.

Meie saime hea rail´i trenni teha. Siit ei olegi midagi õppida. Õppida saad siis, kui midagi viga on ja seda muuta saad. Eks ta kasvab ja läheb tugevamaks. Ega katki pole midagi. "

Kui palju Kelly viimase aastaga kasvanud on?

"Ta on protsentuaalselt pikkust visanud rohkem kui kaalu. Kui võrrelda teda teistega, näiteks Tess (Johnson), siis tema on Kellyst lühem ja oluliselt raskem. Sellisel juhul on tuule takistus väiksem.

Aga Kelly on pikkust visanud ja kaalu on ta saanud juurde ainult umbes 2-3 kilogrammi aastaga. Ehk tuul võib töötada isegi veel rohkem meie kahjuks.

Täna poleks andnud ka kolm lisakilo juurde. Vaadates tüdrukuid, siis Kelly on 45kg, järgmine oli 55kg juures ja tal polnud ka väga palju hoogu."

Millised mõtted homseks?

"Kui on ilus ilm, läheme vaatame natuke endist olümpiaküla. Tuleme teeme trenni kindlasti ja eks siis ole näha, kuidas on hoog. Ega siin väga palju loota pole.

Kui ilm läheks soojaks, siis võib-olla oleksid mingid võimalused. Aga pigem tuleme teeme trenni, äkki saame koos meestega siin koos sõita ja rajal lõbutseda.

Big Air´i osalemis otsus tuleb samuti hilja?

"Täpselt samamoodi nagu täna. Ole näha, üks hüpe töötab - teeme trenni, ei tööta, siis on kõik. Kui hüpe jääb lühikeseks, ei ole mõtet lõhkuda."

Kui raske tänane loobumine Kelly jaoks oli?

"Ta on loomulikult pehmelt öeldes õnnetu. Kui me tulime siia, olid väljavaated mõnusad, sest neli hüpet on, mida saab väga vähestel võistlustel.

Paraku tegid nad need natuke valele rajale, tasapinnale. Sellepärast Kelly ongi pisut õnnetu, et rail´i rada on üsna hea ja neli hüpet oleks hea väljakutse talle. Viimati olid sellised võimalused esimesel aastal Dew Tour´il.

Kas jääb ka kripeldama, et sisuliselt olemas olnud medal tulemata jäi?

"Tänane oli ehe näide, et selles spordis pole kunagi mõistlik medaleid ette kaela riputada. Sellepärast, et alati võib ilm halb olla ja näiteks kukud korra-kaks ja oledki viimane. Rääkimata muudest kohtadest.

See, et meil siiani väga hästi on läinud - äge, aga on õnne olnud. Ei tundu, et kurvastaks medalist ilma jäämise pärast. Pigem see, et ei saanud endast parimat anda.

Millal järgmine pargisõit?