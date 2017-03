Kelly Sildaru täna Norra X-mängudel starti ei tulnud ning tõdes, et hooprobleemid saidki saatuslikuks.

"Hommikul, kui treeningud olid, hüppasin küll, aga oli keeruline. Enne soojendussõite määrisime veel suuski, esimene ring oli natuke lubav, aga edasi ikkagi hoogu ei saanud. Hüppasin kahte hüpet, edasi sõitsin nukkide pealt ja need võtsid hoo maha," kurvastas ta.

"Siin on tegelikult väga tore olla, sai kõvasti trenni tehtud. Oli lõbus, et sain seda rada sõita ja veidi hüpata. Mulle meeldib, et siin on neli hüpet," selgitas Sildaru, kuigi tõrvatilgana meepotis ta ise neid nautida ei saanudki.

Mis saab laupäeval peetavast Big Airi võistlusest? "Ka seal on hooga keeruline, kuid eks otsuse teeme alles enne võistlust. Loodetavasti saan ikka võistelda!"