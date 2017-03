Ühe õnnetus võib olla teise õnn. Ameeriklanna Devin Logan sai Kelly Sildaru asemel täna Norra X-mängudel startida ning üllatus, teenis pronksmedali!

"Sain oma võistlemisest teada viimasel soojendusringil. Loomulikult olin alguses kurb, sest Kelly on parimatest parim ning keegi poleks uskunud, et ta ei saa hoogu üles. Samas olin autsaiderina poodiumile jõudes õnnelik. Mul olid väga head suusad!"

Ta tunnistab, et mõneti oli tal vaimselt lihtsam. "See võttis mult pinge maha. Ma sain võistelda ja lõbutseda. Treeningutelgi tegutsesin veidi vabamalt:ikka on ju fun, mis sellest, et ma ei võistle! Kunagi ei tea, millal õnn võib sinu kasuks pöörduda."

Vastne pronksmedalist ei pruugi aga Big Airis võistelda. "Seal olen ma ju ikka veel ootelistis. Pean jälle pöidlaid hoidma. Kes teab, võtan päev korraga!“