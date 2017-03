Päike Hafjelli nõlvadel lund ei sulatanud, rada kiiremaks ei teinud ja hoogu juurde ei tulnud. Nõnda pidi Kelly Sildaru, järjest 23 pargisõiduvõistlust võitnud vigursuusataja pisarkalkvel vaatama, kuidas Norra X-mängude võit temata jagatakse.

"Loomulikult on Kelly pehmelt öeldes õnnetu. Siia tulles olid meil tegelikult väga mõnusad väljavaated, sest neli hüpet on väga vähestel võistlustel," tõdes Kelly treenerist isa Tõnis pargisõidu ajal. Mis saab laupäeval peetavast Big Airi võistlusest? "Ka seal on hooga keeruline, kuid eks teeme otsuse alles enne võistlust. Loodetavasti saan ikka võistelda!" sõnas Kelly.

Tõnis Sildaru (keskel). (ERIK PROZES)

Kes on süüdi?

Kelly ja Tõnis kedagi otseselt süüdistada ei saa ega oska. "Mina ise?" naerab Tõnis, aga tõsineb. "See on paratamatus."