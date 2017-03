Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak tunnistas pärast rasket mängu Balti liiga veerandfinaalis, et meeskonna seis pole praegu parim. "Ootasime tulist lahingut. Aga, et skooriliselt ka nii põnevaks läks, seda ei oodanud," tõdes Varrak pärast 11 punktilist allajäämist Riia Baronsile. "Vastane tegi 74 pealeviset, meie 50. Vastane sai 24 pealeviset rohkem - ma pole sellist asja oma karjääri jooksul näinud," tõi 34aastane loots välja kahe meeskonna tänase erinevuse.

"Ühisliigas on mõnikord juhtunud ka, kui jääme rongi alla ja vastane teeb 20 viset rohkem kui meie, aga nemad lausa 24. See tuli meie pallikaotustest ja nad said ründelauda ka palju."

Lätlaste edu seisnes täna aktiivses mängus ning kalevlaste mõneti puudlikus valmisolekus. "Natuke mõlemat, asjade kokkulangevus. Pean Baronsit kiitma, nad olid tublid - tõesti agressiivsed, elasid otsas ja mängisid head kaitset, samas teadsime, et see tuleb." Pärast Rain Veidemani ootamatut lahkumist on Kalev/Cramo mängurütm korralikult sassi löödud. "Meil praegu pole seda sujuvust. Muidu oleme rääkinud, et rünnakul viskame ikka omad punktid ära ja kaitses oleme hätta jäänud. Aga täna ei saa kaitse kaela ajada, sest probleem oli rünnakus," rääkis Varrak murekohtadest. Üks rünnaku vedureid peaks olema mängujuht Sten-Timmu Sokk, kes täna oli selgelt hädas ning patustas lausa 10 pallikaotusega. "Sellel on natuke lisapõhjus ka. Kuna meil lihtsalt ei ole mängijaid, siis ta mängib natuke haige jalaga - ei saanud talle lihtsalt kuidagi puhkust anda," valgustab peatreener hoolealuse kehva partii tagamaid. Täna pääses Cramo ehmatusega, kuid tähtsad mängud ootavad alles ees. "Peame kindlasti muutma oma mängu - see on selge. Aga see pole sugugi lihtne, eriti märtsikuus," rääkis Varrak Kui veel mõni aeg tagasi, oli Kalevil sisuliselt kuus võrdset tagameest, siis täna vaid kolm. Nendest üks Demonte Harperit asendav Branko Mirkovic, kellel pole võistkonnaga kohanemiseks väljaspool mänge võimalust olnudki. "Pole saanud trenni ka teha pärast Veidemani lahkumist, meil oli mäng mängu otsas. Nüüd õnneks läheb asi natuke paremaks, kuid nuputamist jagub. Kui kõik hästi läheb, peaks Martin Dorbek järgmiseks nädalaks tagasi olema, siis oleks üks käik juures. Samas võib juhtuda nii, et peame Timmule tegema pausi sisse. Nii et seis jääb laias laastus ikka samaks," kirjeldas peatreener keerulist seisu.