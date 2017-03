ÕHTULEHT NORRAS | Pargisõidutšempion triumfeeris paari tunni kaugusel kodust ()

Kelly Sildaru osaluseta peetud Norra X-mängude pargisõiduvõistluse kuldmedal jäi kodupubliku rõõmuks trollidemaale. Oma esimese kulla võitis teise vooru uhke soorituse ja 90 punktiga 19aastane Johanne Killi.

Killi rääkis juba pärast Big Airi treeninguid Õhtulehele, et ootab õhtust võistlust väga. "Minu kodu on siit paari tunni kaugusel ning mu pere ja sõbrad tulevad mind vaatama," õhkas ta.

Võistluse ajaks oli tema perekond end sättinud otse finišiala juurde, nii et hüpetelt tulnud Killi suisa maandus peaaegu et nende jalge ette. "Kuulsin neid ja tahtsin neile head meelt teha. Nii tore, et mu esimene X-mängude kuld tuli just siin!"

Killi edu üle rōōmustas ka Kelly Sildaru, kes vōistlust ema ja venna seltsis üpris pingsalt jälgis. Norralanna viimase soorituse järel kruviti pinget korralikult üles ning Kellygi oli elevuses. Lōpuks sai temagi käsi kokku lüüa. "Vōit läks ōigesse kohta," tunnistas ka isa Tōnis.

Et korraldajate võidurõõm veelgi metsikum oleks, noppis napp tund hiljem meeste pargisõidukulla Øystein Bråten.