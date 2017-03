Kolmekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton usub, et Ferrari on Mercedese suurim rivaal ning tegelikkuses on nad kiiremad kui välja näitavad.

Kuigi Ferrari ütleb, et kiired ringiajad testimisel ei näita veel mitte midagi, siis Hamilton usub, et punased ei taha enda tõelist kiirust veel näidata ning hoiavad midagi veel varnas.

"Arvan, et Ferrari blufib ja nad on palju kiiremad kui nad välja näitavad," sõnas Mercedese piloot. "Nad on kiiruselt meile väga lähedal, kui isegi mitte nobedamad. Raske on öelda, kes on praegu kiirem. Sellest hoolimata ootan väga hooaja algust ja võimalust võistleda. Paar nädalat on veel jäänud."

Neljapäeval sõitis hooajaeelsel testimisel kiireima ringiaja Ferrari rooli keerav Sebastian Vettel, edestades Hamiltoni ligi 0,3 sekundiga.