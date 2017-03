Sarnaselt Martin Johnsrud Sundby'le astub ka Therese Johaug Rahvusvahelise Spordikohtu ette. Meessuusataja ei kadesta kaasmaalast, sest CAS-i istungil valitseb vaenulik õhkkond.

Käesoleval nädalal kaebas rahvusvaheline suusaliit (FIS) dopingut tarvitanud norralannale Therese Johaugile kohaliku olümpiakomitee poolt määratud 13 kuu pikkuse võistluskeelu Rahvuvahelisse Spordikohtusse (CAS) edasi kaevata.

Möödunud aastal käis CASi ees ka Sundby, kes ei kadesta üldse, et Johaug peab kohtu ette astuma. "Mina polnud valmis selliseks atmosfääriks. Seal tekib tunne nagu sa oleks kellegi tapnud," sõnas 32aastane suusataja Norra meediale.

"Teisalt on CAS sõltumatu kohus, kus kaalutakse sinu juhtumit uuesti," leidis Sundby ka midagi positiivset. "Tähtis on see, et teda võetakse lõpuks kuulma. Õigus peab saama võidu ehk loodan, et seal otsutatakse Therese kasuks."