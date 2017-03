Kelly Sildaru loobus eile Norra X-mängudel pargisõidus osalemisest, kuid tänane Big Airi treening andis lootust, et eestlanna ilmaasjata Hafjellli ei reisinud.

Kui eilsel Big Airi treeningul otsustasid Sildarud piirduda vaid ühe hüppega, siis täna oli taktika teine ning hoogu prooviti leida treeningaja lōpuni. Esimesel katsel Kelly hoogu veel ei leidnud, kuid järgmine oli juba lootustandvam ning treenerist isa Tōnis tōstis juba pöidla.

Kolmas katse õnnestus aga Kelly suurepäraselt ning esimest korda nägi pärast korralikku sooritust Kellyt ja Tõnist naermas ning isa tütrega plaksu löömas.

"Ühe hüppe saime üheksaga (900 kraadi-toim.) ülejäänud olid viied kõik," selgitas Tõnis, et hooga on jätkuvalt probleeme ja hüppelt tulles maandub Kelly ikkagi üsna nuki lähedale, esimese või teise joone ligiduses." Tegelikult oleks vaja ikka kolmas-neljas joon kätte saada. Eks see stiil ja mugavus tuleb ka, kui tead, et lendad rahulikult üle. Eks see stiil ja maandumine kannatab selle all," rääkis Tõnis.