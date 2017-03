Kelly Sildaru võib homsel Norra X-mängude Big Airi võistlusel hooprobleemi lahenduseks kasutada huvitavat nippi: keegi sõidab temaga rajal kaasas ning annab vahetult enne hüppele minekut veelgi hoogu sisse.

"No vähemalt saab hoogu natukene. See on naljakas küll, aga tegelikult on lõbus!" sõnas Kelly ise.

Tänasel treeningul lükkas Kellyle hoo sisse üks inimene ning juba tuli välja ka paar trikki. "Sirge peal sain juba hoogu juurde, et üle nuki saada, aga trikkide tegemine oli siiski veel raske," tunnistas ta.

Ometi tegi ta selg ees 540-kraadise ja ühe 900-kraadise hüppe. Medalitest rääkimiseks oleks aga rohkem hoogu vaja. "Loodetavasti läheb libisemine paremaks ning saame võistelda. Võrreldes eilsega oli libisemine parem, kuigi treeningu lõpus läks hoog jälle natuke kehvemaks."