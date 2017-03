See oli ka esimene ja ainuke hüpe, kus Kelly midagi natukene proovis. Homme on veel tund aega treeninguid ja kui ilmaga midagi väga ei muutu, siis isegi saab sõna sekka öelda," sedastas Kelly isa ja treener.

Võistluspaigas Hafjellis oli täna sulailm, mis tõstab Tõnise sõnul sportlaste kiiruseid. Siiski kasutasid Sildarud täna ka uut lähenemist, mida soovitas meeste pargisõidus kolmanda koha saanud James Woods. "Ta pakkus välja idee, et võiks katsetada hoo sisse lükkamist ülevalt tornist ning äkki ka poole raja pealt. Praegu tundub, et korraldajad ühtegi negatiivset vastust pole andnud, nii et see on mõeldav."