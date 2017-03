Kolmandat aastat Ameerikas Wichita State ülikoolis õppiv ja korvpalli mängiv Rauno Nurger rääkis kohalikule meediale, kuidas on elada kodunt ja perest nii kaugel.

"Mu vanemad vaatavad nii palju mänge kui saavad," rääkis Nurger ülikooli väljaandele The Sunflower. "See on raske, sest Eestiga on kaheksatunnine ajavahe. Nad üritavad pärast igat mängu helistada ja Skype'ida, et saaksime rääkida.

Enne, kui hakkasin korvpalli mängima, ei teadnud mu vanemad sellest väga midagi. Alles siis hakkasid nad spordiala õppima," lisas eestlane. Kuigi ta vanemad pole kordagi Ameerikas poja mängu vaatamas käinud, siis Nurgeri viimasel ehk järgmisel aastal üritavad tulla.