Autoralli MM-hooaja kolmas etapp Mehhikos pidi täna võistlustuurid üles saama meie aja järgi kell 19.28, kuid korraldajate otsusel jäetakse kaks katset ära, mistõttu alustatakse Mehhiko MM-ralli teist päeva Eesti aja järgi hoopis 11. märtsil kell 00.14.

Katsed on ära jäetud, sest rallile avalöögi andnud linnakatsel osalenud autod ei jõua õigeks ajaks rallikeskusesse, mis asub Leonis. Masinad ei jõua sihtpunkti lihtsa tõsiasja tõttu: Mexico City ja Leoni vahelisel maanteel toimus liiklusõnnetus, mis seiskas liikluse mitmeks tunniks.

@HartusvuoriWRC Totally agree! and on top of this, SS2 and SS3 are cancelled due to accident on the way WRC cars send back to Leon. More than ridiculous! 😵😤