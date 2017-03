Korvpalli noortemeistrivõistluste U16 vanuseklassi kohtumine liiderklubide Tarvas/Rakvere SK ja Pärnu Pauluse vahel jäi pooleli, kui kohtunike tegevusega rahuolematu Pärnu meeskond lahkus väljakult.

Mängu kolmandal veerandajal eemaldati Pauluse treener Johan Kärp ning 1.51 enne normaalaja lõppu viis teine treener Zilvinas Strazdas 59:75 kaotusseisus oma võistkonna väljakult ära. Korvpalliliidu pressiteate kohaselt märgiti vastavalt üldjuhendile tabelisse Paulusele 0:20 kaotus.

Korvpalliliit tunnistab, et sellele mängule oleks pidanud määrama vähemalt ühe kogenud kohtuniku - vilistajateks olid Tarva enda noored kasvandikud -, kuid taunib võistkonna otsust mäng pooleli jätta ja väljakult lahkuda.

Mäng on tekitanud suure arutelu Facebooki grupis "Korvpall". Algses, küljel "Lääne-Virumaa korvpall" tehtud postituses on kirjas, et enne pärnakate lahkumisotsust tekkis kahe vastasmängija vahel füüsiline kontakt. Edasise põhjal selgub, et vastast mitmel korral tõuganud üks Tarva mängijatest vääris eemaldamist, kuid seda otsust kohtunikud ei teinud. Pärnakad pelgasid, et halvemal juhul võinuks minna kakluseks.

Pauluse treener ja eestvedaja Johan Kärp EKLi vahendusel: "Olgugi, et me ei olnud nähtuga rahul , oli mängu pooleli jätmine siiski vale lahendus. Oleme sellel teemal alaliidu ja kohtunike esindajatega rääkinud ning jõudnud ühisele arusaamale edasise osas."