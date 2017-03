Kelly Sildaru võib homsel Norra X-mängude Big Airi hüppemäel loota briti sportlasele James Woodsile. Eilses pargisõidus pronksmedali võitnud Woods tuli nimelt ideele, et Kellyle võiks seekord keegi hoogu anda ka rajal ehk vahetult enne hüpet.

„Tegelikult see polegi nii suur asi. Keegi ei tohiks sellisesse olukorda sattuda, et ta ei saa hoogu üles. Kelly kannatab ilmselgelt kõige rohkem, sest ta on nii noor ja pisike,“ sõnab Woods. „Olen kindel, et igaüks aitaks teda. Meil on vägev lumelaudurite ja vigursuusatajate kogukong ning oleme omavahel sõbrad.“

Ta rõhutab, et tegemist pole MK-sarjaga ning korraldajatega probleemi tekkima ei peaks. „See on vaba sport, ekstreemsport. Me kõik tahame anda endast parima ning pakkuda publikule šõud. Ma suusatan iga päev ja ma ei näe sellest mingit jama. Loodetavasti see toimib!“