"Kas Kelly on Eestis väga populaarne?" uurib kaheksakordne X-mängude võitja Kaya Turski. "Ta on väga armas, ma nii loodan, et tal läheb hästi. Aga ta peab palju tarku otsuseid tegema. Mitte niisuguseid nagu mina," muigab ta.

28aastane kanadalanna Turski on X-mängude veteran. Ta on pargisõidukuninganna, esimene vigursuusataja, kes tegi naiste konkurentsis switch 1080 triki (selg ees kolmekordne hüpe – M.L.). Pikka karjääri on tumestanud depressioonini viinud vigastused, millest väikest kasvu naine proovib usinalt üle saada.

Kuidas õppida vigadest?

Kohtume napp pool tundi pärast X-mängude pargisõiduvõistluse lõppu, kus õbluke Kelly Sildaru vähese hoo tõttu võistelda ei saanudki. Turski sai viienda koha ning tõdeb, et hoidis end veidi tagasi.