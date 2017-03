Ei oleks. 14 minutit pärast matši algust kustusid Hiiu staadionil tuled. Hiiu mändide all algas omamoodi disko: rahvas võttis välja nutitelefonid, mille taskulambid pimeda väljaku poole suunati, DJ Kaarel Kose lasi rahvale Nirvanat, Toe Tagi ja Winny Puhhi ning sisse lülitati ka värvilised peotuled.

Nõmme Kalju - FC Flora 1:1. (Tiina Kõrtsini)

Peagi mäng jätkus, kuid kõik kordus taas. Kustunud tulede all jätkus disko. Üks Flora mängija teatas teist korda riietusruumi minnes, et selline üritus tuleks katkestada. Jalgpalliliit, kohtunikud ja klubid leidsid, et ühe võimaluse saab ilus jalgpalliõhtu veel. Valgustust keerati 50 protsenti vähemaks ja igaks juhuks lülitati välja ka suur staadioni tabloo. Kinnitati, et kolmanda elektrikatkestuse korral jätkuks mäng laupäeval kell 16.

Lõpuks võeti ehk väike risk, kuid see õigustas end. 1006 Hiiule külma ilma trotsima tulnud fänni olid kolmandat võimalust väärt.

3. Kas publik sai mängu täie raha eest?

Kindlasti. Avavilele eelnenud ilutulestik ja pürotehnika sõu, läbimõeldud muusikaline lahendus, rahvast täis tribüün, millest suure osa moodustasid Kalju oma noormängijad. Igal juhul oli juba enne matši algust õhus tunda elktrit. Mäng ise oli hooaja algusele omaselt rabe, kuid ülimalt võrdne. Kokkuvõttes: fännid ja mängijad väärisid üksteist. Hinnaalandust ei tehtud mitte kuskil.

4. Kes oli platsi parim?

Rauno Alliku. Kogu Flora ründeliin oli tegelikult Nõmme omast teravam. Alliku seljatas väravaolukorras kogenud äärekaitsja Andrei Sidorenkovi selgelt. Mõni hetk hiljem polnud kaugel ka tema teine värav. Karistusalas oskab Alliku kohta valida, lisaks kuluvad kogu meeskonda arvestades ära tema kogemused. Kui siia lisada ka ennastsalgav võitlus ja pealelöökide blokeermine oma karistusalas, on mängu parima tiitel igati välja teenitud. Terav, tark ja võitluslik esitus.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Flora poolelt tahaks näha rohkem mängulusti. Peatreener Arno Pijpers armastab distsipliini, kuigi ka seda pole oma trumbiks veel suudetud pöörata. Ometi ei tohiks liigne enesekontroll hakata segama meeste loovust ja vabadust, kuna just sealt saavad alguse jalgpalli kõige ilusamad hetked. Flora jätkab tasakaalu otsimist.

Kalju jaoks oli hooaja esimese kondiprooviga, mis tõestas, et tööd tuleb teha iga mänguelemendiga. Kui asjad ei suju, siis kaob enesekindlus. Tuleb oma mängujoonist vormida just nii, et mängijad tunneks end kindlalt. Reedel paistis nii mõnigi mees veidi eksinud olekuga.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Kalju peatreener Sergei Frantsev: "Ma ei saa rahul olla teise poolajaga, kuna me ei suutnud kolme-nelja väga head võimalust ära realiseerida. Mängukatkestuse puhul käitusid kohtunikud väga professionaalselt ja arvestasid kõigiga. Tahan tänada ka Flora esindajaid, kes nõustusid mängu jätkama."

Flora peatreener Arno Pijpers: "Ma ei taha penaltiolukorda kommenteerida, kuid Märten Kuuse esimene kommentaar oli küll selgelt liiga pehmelt antud. Mängijad olid muidugi üsna kindlad, et penaltit poleks pidanud vilistama. Pean seda olukorda kordusest vaatama."

7. Mis saab edasi?

Flora saab pärast karmimat sorti hooaja algust (avavoorus Levadia, teises matšis Kalju) veidi rahulikumalt võtta. 18. märtsil võetakse kodus vastu Pärnu Vaprus, kellel praegu kirjas vaid 2:6 kaotust Kalju vastu. Korraks saavad florakad distsipliini asemel ka väravate löömist harjutada.