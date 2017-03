Millised pisiasjad tänases võrdsete lahingus otsustavaks said? "Meil on liigas neli väga tugevat ja võrdset meeskonda, kes mängivad tiitli peale. Sellises olukorras on minu jaoks kõige olulisem, et meeskond peab oma süsteemist kinni. Teine asi on kindlasti tahtmine. Need on kaks asja, mis minu arvates eristavad võitjameeskonda."

Mängu algus pakkus ootamatusi ka üsna veidral põhjusel: nimelt kustusid kahel korral Hiiu staadionil tuled ja jalgpallurid kupatati mõlemal juhul tagasi riietusruumi. Pimedal staadionil mängiti samal ajal muusikat ja fännid välgutasid nutitelefonide taskulampe.

Kuidas sellised vahejuhtumid mängijat mõjutavad? "Sportlasena ei tohi lasta sellistel asjadel ennast segada. Peab suutma keskenduda mängule ja siis suudame ka enda jaoks parimaid tulemusi saavutada. Minu jaoks polnud see mingi probleem: iga kord, kui väljakule tulin, olin valmis samast kohast jätkama, kus pooleli jäime."